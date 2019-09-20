20 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Roma - Başakşehir maçından kareler...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Roma deplasmanda karşı karşıya geldi. İtalyan devi Roma, müsabakadan 4-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte Roma - Başakşehir maçından kareler...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 01:36
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Roma - Başakşehir maçından kareler...
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Roma - Başakşehir maçından kareler...
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Roma - Başakşehir maçından kareler...
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Roma - Başakşehir maçından kareler...
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Roma - Başakşehir maçından kareler...
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