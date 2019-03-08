08 Mart 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Roma'da teknik direktör Di Francesco'nun görevine son verilmişti. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibinin yeni hocasının Gheorge Hagi olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 16:36
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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda eden Roma'da fatura teknik direktör Di Francesco'ya kesildi. Görevden alınan teknik adamın yerine flaş bir isim gündeme geldi.

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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

GSP Romania'nın haberine göre Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da teknik direktörlük görevi için Galatasaray'ın efsanesi olan Hagi'nin isminin geçtiğini iddia etti.

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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

Haberde Hagi'nin İtalya'ya davet edildiği ve burada bir kulüp yetkilisi ile yarım saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

Ayrıca Hagi'nin Roma yöneticileri ve genç takım koordinatörü Bruno Conti ile yakın ilişkileri olduğu ifade edildi.

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Roma'da Cengiz Ünder'in yeni hocası Gheorge Hagi oluyor!

VIITORUL İLE ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR
Son günlerde Hagi'nin teknik direktörlük yaptığı ve 2017 yılında şampiyonluk yaşadığı takımı Viitorul ile antrenmanlara çıkmadığı öğrenildi.

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