08 Mart 2019, Cuma
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İşte Fırat Aydınus'u yakan küfür! PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında, Aydınus'un yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği iddia edildi. Son dakika haberine göre; TFF bu olayla ilgili soruşturma başlattı, Bozdoğan yaşananları mahkemeye taşıyacak. İşte resmi açıklama ve detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 17:37
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
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