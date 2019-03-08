08 Mart 2019, Cuma

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İşte Fırat Aydınus'u yakan küfür! PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de oynanan ve Fırat Aydınus'un yönettiği Yeni Malatyaspor-Başakşehir maçında, Aydınus'un yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfrettiği iddia edildi. Son dakika haberine göre; TFF bu olayla ilgili soruşturma başlattı, Bozdoğan yaşananları mahkemeye taşıyacak. İşte resmi açıklama ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 17:37
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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Evkur Yeni Malatya - Medipol Başakşehir maçında Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan arasında yaşandığı belirtilen kavga ile ilgili TFF soruşturma başlattı.

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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Maçtan sonra Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı....." diye küfür ettiği belirtildi.

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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun'un durumu federasyona ilettiği kaydedildi.

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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi.

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Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog
Fırat Aydınus'u yakan küfür! İşte Aydınus ile yardımcısı arasındaki o diyalog

Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlattı.

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