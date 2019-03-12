12 Mart 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Real Madrid'den Zidane'a tarihi bütçe! Çılgın transfer listesi...
Çılgın transfer listesi ve astronomik rakam! Yok böyle liste... Real Madrid alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'ne de son 16'da veda edilmesinin ardından Santiago Solari'yle yollarını ayırmış ve teknik direktörlüğe Zinedine Zidane'ı getirdiğini açıklamıştı.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 19:37
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!