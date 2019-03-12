12 Mart 2019, Salı

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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçen Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.​

Giriş Tarihi: 12.03.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 17:00
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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği, Fenerbahçe'nin de bir dönem listesinde yer alan Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.

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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

18 yaşındaki futbolcunun adı, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılmış, babası Beşiktaş ile görüşme yaptıklarını ise doğrulamıştı.

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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

Transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması beklenen Orkun'un transferi ise bir türlü gerçekleşmemişti.

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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

Feyenoord alt yapısından bu sezon a takıma yükselen Orkun Kökçü, Hollanda Ligi'nde de forma giymeye başlamıştı.

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Orkun Kökçü transferinde flaş gelişme

Feyenoord'un oynadığı son Vitesse maçında 76 dakika sahada kalan Orkun, takımının berabere kaldığı maçta tek golü atmıştı.

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