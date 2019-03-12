12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı çalımlarıyla hayran bıraktı
Sarı laciverli ekibin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçta, gösterdiği performansla hayran bıraktı.
12.03.2019
Ömer Faruk Beyaz kimdir?
2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir.
İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.
Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır.
Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz'ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürmektedir.
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