10 Aralık 2020, Perşembe

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Mehmet Topal sert konuştu! "İspat ederlerse futbolu bırakırım" | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'e 5-1 olarak turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertli futbolcular, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı saldırısına da tepki gösterdi. İşte karşılaşma sonrası Başakşehirli futbolcuların açıklamaları...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 00:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 00:14
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Mehmet Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

CRIVELLI

"Futbol sahalarında görülmemesi gereken bir olaydı. Webo'yu desteklemek için öyle bir karar aldık, oyuncular olarak baskı yapıp, maça çıkmamak istedik."

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Mehmet Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

"Şampiyonlar Ligi defteri bizim için kapandı. Bu maç ile birlikte Türkiye'ye geri dönüyoruz. Kazanmaya devam etmemiz lazım, geçen sene olduğu gibi seri yakalamamız lazım. Seneye tekrar Avrupa'da olmak istiyoruz"

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Mehmet Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

RAFAEL

"Takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Dün alınan karar bizim için, Türkiye için değil aynı zamanda dünya için önemli bir karardı. Bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Bu duruşla büyük saygı kazanmak da bizim için önemli."

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Mehmet Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

"Soyunma odasındaki atmosferi açıklamak çok zordu. Bir araya gelmek, Webo'nun yanında olduğumuzu göstermek önemliydi. Webo'nun da hislerini anlayabiliyorduk, yaşanmaması gereken olaylardı. Göstermiş olduğumuz duruşla atmosferin farklı olduğunu söyleyebilirim."

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Mehmet Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım | PSG - Başakşehir maç sonu röportajları

"İyi bir ders, tecrübe oldu Şampiyonlar Ligi. Çok zorlu bir gruba düştük. İşimiz kolay değildi ama Şampiyonlar Ligi'nde olmanın yolu Türkiye'den geçmekte. Başakşehir son şampiyon olarak mücadele etti. İyi mücadele verdik, gurur duyulacak bir takım gösterdik."

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