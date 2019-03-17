Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Uzatmalarda son dakika penaltısıyla skoru tayin eden ve Kayseri deplasmanında 1 puanı kapan Başakşehir'de maça damga vuran anlar da yaşandı. Bu anlardan en dikkat çekenlerinden birine ise olay adam Arda Turan imza attı. İşte o an ve Arda'nın olay yaratan hareketine dair ayrıntılar...