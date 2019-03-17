17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Uzatmalarda son dakika penaltısıyla skoru tayin eden ve Kayseri deplasmanında 1 puanı kapan Başakşehir'de maça damga vuran anlar da yaşandı. Bu anlardan en dikkat çekenlerinden birine ise olay adam Arda Turan imza attı. İşte o an ve Arda'nın olay yaratan hareketine dair ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.03.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 22:29
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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir zorlu ve kritik bir sınav olan Kayserispor'a konuk oldu.

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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Maçı kazanacak ilk 11'ini sahaya süren teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın sahaya çıkacak ekibinde Arda Turan'ana da yer verdi.

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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Ancak deneyimli teknik adam maçın takımı adına gidişatı beğenmedi ve taktiksel hamle kapsamında Arda Turan'ı oyundan alma kararı aldı. Bu sırada olanlar oldu...

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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Kayserispor 1-0 üstünken 61. dakikada yedek kulübesinin yolunu tutan Arda Turan'a Kayserispor taraftarları büyük tepki gösterdi.

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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...

Arda Turan kendisine doğru yapılan ıslıklara ve protestolara karşılık, tepkisiz kalmadı ve yine yapacağını yaptı...

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