17 Mart 2019, Pazar
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Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...
Uzatmalarda son dakika penaltısıyla skoru tayin eden ve Kayseri deplasmanında 1 puanı kapan Başakşehir'de maça damga vuran anlar da yaşandı. Bu anlardan en dikkat çekenlerinden birine ise olay adam Arda Turan imza attı. İşte o an ve Arda'nın olay yaratan hareketine dair ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.03.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 22:29
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