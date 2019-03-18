Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te Arnavutluk ve 25 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Moldova ile karşılaşacak. Bu maçlar TRT 1 'den canlı olarak yayımlanacak. Bu karşılaşmalar öncesinde sizlere A Milli Takım forması giyebilecek 15 genç futbolcuyu derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





