18 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te Arnavutluk ve 25 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de Moldova ile karşılaşacak. Bu maçlar TRT 1 'den canlı olarak yayımlanacak. Bu karşılaşmalar öncesinde sizlere A Milli Takım forması giyebilecek 15 genç futbolcuyu derledik. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 18.03.2019 13:01
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Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

GÖKHAN GÜL

Takım: Fortuna Düsseldorf
Yaş: 20
Mevki: Stoper
Diğer Uyruk: Almanya

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Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

ATAKAN AKKAYNAK

Takım: Willem II
Yaş: 19
Mevki: Merkez Orta Saha
Diğer Uyruk: Almanya

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  • 15
Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

FERDİ KADIOĞLU

Takım: Fenerbahçe
Yaş: 19
Mevki: Ofansif Orta Saha
Diğer Uyruk: Hollanda

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Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

SALİH ÖZCAN

Takım: Köln
Yaş: 20
Mevki: Merkez Orta Saha
Diğer Uyruk: Almanya

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Şenol Güneş o isimleri gözüne kestirdi! İşte milli formayı giyebilecek 15 yetenek

SAHVERDİ ÇETİN

Takım: E. Frankfurt
Yaş: 18
Mevki: Defansif Orta Saha
Diğer Uyruk: Almanya

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