07 Ekim 2020, Çarşamba

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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanacak mücadeleler öncesi özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar, Köln'de oynanacak maçta güçlü rakibini devirerek UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak mücadelelere moralli çıkmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan milli takımda teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde şekillendirdi. İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 06:12
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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.

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Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Ayrıca Türkiye, Güneş ile sahaya çıktığı 18 özel müsabakada ise 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

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