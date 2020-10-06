06 Ekim 2020, Salı

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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

Türkiye'de yaz transfer dönemi sona ererken, Süper Lig ekipleri yaptıkları birçok takviyeyle kadrolarını güçlendirdi. Birinci transfer ve tescil döneminin resmen sona ermesinin ardından Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcuları da belli oldu. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 18:43
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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 5 Ekim itibarıyla sona erdi.

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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

Kulüpler 2 aylık süreçte birçok transfer yaparak kadrolarını güçlendirirken, bazı futbolcularıyla da yollarını ayırdı.

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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

Transfer döneminin sona ermesinin ardından oluşan kadrolar baz alındığında Süper Lig'deki en değerli takım ve futbolcu da belli oldu.

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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

EN DEĞERLİSİ BAŞAKŞEHİR!

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 88,95 milyon euroluk kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

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Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

GALATASARAY 5. SIRADA

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon euroluk kadro değeriyle Trabzonspor ikinci, 77,60 milyon euroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon euroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon euroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.

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