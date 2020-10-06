Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'in en değerlileri

Türkiye'de yaz transfer dönemi sona ererken, Süper Lig ekipleri yaptıkları birçok takviyeyle kadrolarını güçlendirdi. Birinci transfer ve tescil döneminin resmen sona ermesinin ardından Süper Lig'in en değerli takımı ve futbolcuları da belli oldu. İşte o liste...

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 18:43 ABONE OL