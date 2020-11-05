05 Kasım 2020, Perşembe

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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertlilerin bu galibiyeti, İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 05.11.2020 15:34
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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, gruptaki ilk gollerini attı ve ilk 3 puanını aldı.

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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getiren golleri Demba Ba ve Edin Visca attı.

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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı.

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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

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Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

Temsilcimizin galibiyeti, İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı. Basın, özellikle Demba Ba'nın golünde Manchester United defansının yaptığı hatayı ön plana çıkardı. İşte o başlıklar...

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