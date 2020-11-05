Medipol Başakşehir'in galibiyeti İngiliz basınında yankı uyandırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Turuncu-lacivertlilerin bu galibiyeti, İngiliz basınında da büyük yankı uyandırdı.