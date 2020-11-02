02 Kasım 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (7. hafta)

Süper Lig'de heyecan 7. hafta pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Saat 20.00'de başlayan maçlarda Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 22:06
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

19- Trabzonspor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

18 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 7. hafta

17- Kayserispor - 6 Puan

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