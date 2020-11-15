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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ımız, grubun 5. maçında Rusya'yı konuk etti. Rakibini 3-2 ile geçen Ay-Yıldızlılar, böylelikle tarihinde ilk kez Rusya'yı devirdi. Mücadeleyi İzmir'deki depremin kahramanları arasında bulunan AFAD ve AKUT ekipleri de tribünden takip etti. İşte Türkiye-Rusya maçından kareler... | Son dakika Milli Takım haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2020 22:58
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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Rusya karşı karşıya geldi.

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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi milliler 3-2'lik skorla kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

Millilerin gollerini Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun (P) kaydederken, Rusların tek sayısı Cheryshev'den geldi.

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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

KAHRAMANLAR DA TRİBÜNDE!

Türkiye ile Rusya arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan milli maçı, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrasında kahramanca mücadele veren kurtarma ekipleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Fenerbahçe'nin özel davetlisi olarak izledi.

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Kahramanlar A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı! İşte Türkiye-Rusya maçından kareler

Mücadeleyi izlemek için stadyuma gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'ne teşekkür için tribüne 'İzmir'de umudumuz olanlar bugün aramızdalar! İyi ki varsınız' pankartı asılırken, saha kenarındaki led reklam panolarında da 'En zor günde umudumuz olan arama kurtarma ekiplerimize sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız!' mesajı gösterildi.

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