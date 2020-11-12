Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! "İnanılmaz"

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler.