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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! "İnanılmaz"

Türkiye Grand Prix'inde mücadele edecek pilotlar, Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lewis Hamilton, Vettel, Raikkonen, Gasly, Verstappen, Grosjean ve Sainz yarış öncesi değerlendirmede bulunurken, Hamilton "Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz" ifadelerini kullandı. İşte Formula 1 pilotlarının değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 20:35
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! İnanılmaz

Formula 1'in İstanbul'da düzenlenecek yeni yarışı öncesi pilotlar görüşlerini ve hislerini basın toplantısında paylaştı.

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! İnanılmaz

LEWIS HAMILTON: BU PİSTTE SÜRÜŞ YAPMAK İNANILMAZ
Üzerimde baskı yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarışa odaklanmış durumdayım. Bütün bir sezonu adım adım düşündük. Burada da kazanmak için elimizden geleni yapacağız.


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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! İnanılmaz

İstanbul'da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Burada tekrar bulunmak güzel. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak."

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! İnanılmaz

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Yedinci şampiyonluğu kazanmak tabii ki önemli ama mücadelemiz sadece bundan ibaret değil. Mücadele hep devam edecek, sadece sayılar değişiyor. Önemli olan insanlara, özellikle de bu sporu seven çocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine dair girdikleri yolda inançlarını yitirmemeliler.

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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın İstanbul heyecanı! İnanılmaz

VETTEL: 8. VİRAJ ÇOK FAZLA TEKNİK GEREKTİRİYOR
2011'de burada galip gelmek benim için önemli bir başarıydı. Uzun zaman sonra yeniden buradayım. Eğlenceli bir pist. Yarıştığımda bunu hissetmiştim. Performans anlamında iniş çıkışlara sahne olabiliyor. İstanbul Park Pisti, birçok yanıyla ilgi çekici ama en fazla göze çarpan yanı 8. viraj. Çok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araçlarla burada yeniden yarışmak eğlenceli olacak.

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