İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Dünyada corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, on binlerce kişinin ise tedavisi sürüyor. Salgın sebebiyle İtalya'da spor faaliyetleri de ertelenmiş ve sporculardan da corona virüsü testi pozitif çıkan isimler olmuştu. İtalya'daki futbol ligleri için de hükümetin düşündüğü planlama da ortaya çıktı. İşte detaylar...