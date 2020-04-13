13 Nisan 2020, Pazartesi

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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Dünyada corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da binlerce kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, on binlerce kişinin ise tedavisi sürüyor. Salgın sebebiyle İtalya'da spor faaliyetleri de ertelenmiş ve sporculardan da corona virüsü testi pozitif çıkan isimler olmuştu. İtalya'daki futbol ligleri için de hükümetin düşündüğü planlama da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 15:07
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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 860 bine dayanırken yaklaşık 115 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da vaka sayıları giderek artıyor. İtalya'da bugüne kadar 157 bin 522 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 20 bin 79 olarak açıklanırken 234 bin 211 kişi de iyileşti.

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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Bir yandan virüsle mücadele sağlık kuruluşları tarafından yapılırken bir yandan da ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılıyor.

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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.

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İtalya'da o belge ortaya çıktı! Serie A ne zaman başlayacak?

Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor. Liglerin askıya alındığı ülkede spor müsabakalarının Haziran ayının başında başlayabileceği konuşuluyor.

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