Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra tüm dünya olumsuz olarak etkilenmişti. Çin'den sonra ABD, İtalya ve İspanya başta olmak üzere tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü, on binlerce kişinin ölümüne sebep olmuş, yüzbinlerce kişiye de bulaşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında bilim insanlarını korkutan bir gelişme daha yaşandı. İşte o gelişme ve detaylar...