14 Nisan 2020, Salı

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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından sonra tüm dünya olumsuz olarak etkilenmişti. Çin'den sonra ABD, İtalya ve İspanya başta olmak üzere tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü, on binlerce kişinin ölümüne sebep olmuş, yüzbinlerce kişiye de bulaşmıştı. Bu gelişmeler sonrasında bilim insanlarını korkutan bir gelişme daha yaşandı. İşte o gelişme ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:41
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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Bu görüntü Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekildi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sürpriz şekilde Kuzey Kutbu uydudan bu şekilde görüntülenirken, ilk kez bilim insanları böyle bir manzarayla karşılaşıyor.

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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Daha önce Güney Kutbu'nda bulunan ozon tabakasının üzerindeki çatlakların koronavirüs nedeniyle büyük oranda kapandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Kuzey Kutbu'ndaki bu görüntüne bilim insanları anlam veremedi. Güney Kutbu'nun aksine bu noktada ilk kez böyle bir şey görülüyor.

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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Bilim insanlarının şaşırdığı taraf ise Kuzey Kutbu üzerinde bu büyüklükte bir deliğin daha önce hiç oluşmamış olması. Peki Kuzey Kutbu'nda neler oluyor? Ozon tabakası neden bu denli hızlıca büyüdü?

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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Ozon deliğinin bu kadar büyük olmasının başlıca sebebi olarak kutup bölgesindeki normalden daha düşük sıcaklıklar gösteriliyor. Bilim insanlarına göre kuvvetli rüzgarlar Kuzey Kutbu'nda oluşan 'kutup girdabı' içinde soğuk havayı hapsederek sıcaklıkların düşmesine yol açtı. Bu gelişme de ozon tabakasının incelmesine sebep oldu ve bir süre sonra ozon tabakasında deliğe yol açtı.

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Bilim insanları endişeli! Corona virüsü sonrası...

Diğer yandan ünlü iş adamı Bill Gates, koronavirüsle ilgili yeni bir çarpıcı açıklama yaptı; ancak bu kez Gates kötü haberi verdi. İşte dünyanın konuştuğu o açıklamanın satır başları...

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