Vakalar ne zaman azalacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyada etkisini sürdüren ve binlerce kişinin yaşamını olumsuz etkileyen corona virüsü salgını hakkında en merak edilen konuların başında corona virüsü salgınının ne zaman azalacağı geliyor. Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, tüm dünyanın çok büyük ve ani gelişen bir salgınla mücadele içinde olduğunu belirterek konuya açıklık getirdi.

Okyay, vaka sayısındaki artışın kaçınılmaz ancak artış hızının sağlık sistemine yük getirmeyecek şekilde kontrollü olmasının önemli olduğuna işaret etti. Vaka sayısının çok büyük artış kaydettiği Avrupa'da son dönemde yeni vaka eğrisinin plato çizmeye başladığını vurgulayan Okyay, Avrupa ülkelerinde yapılan her bin teste karşılık tespit edilen vaka sayısının azalış gösterdiğini dile getirdi.

Salgının daha geç başladığı Türkiye'de de bu artışın bir an önce baskılanması için mücadele verildiğine değinen Okyay, en kısa sürede bu azalma eğrisine geçilebilmeyi umut ettiklerini ifade etti.