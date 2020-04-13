13 Nisan 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Vakalar ne zaman azalacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü hakkında en merak edilen konuların başında corona virüsünün ne zaman azalacağı geliyoee. Konu hakkında açıklama yapan Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirtti. Prof. Dr. Pınar Okyay, "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor" dedi.
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...