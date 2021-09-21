17 Ekim 2021, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 9. hafta)

Süper Lig'de 9. hafta maçları nefesleri kesti. Günün ilk maçında Göztepe Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 ile geçerken, 16.00'da başlayan maçlarda Karagümrük İzmir'de Altay'ı 1-0 mağlup etti. Haftanın kritik maçlarından biri olan Galatasaray Konyaspor maçında kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 17:58
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

19- KASIMPAŞA: 6 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

18- GİRESUNSPOR: 8 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

17- GÖZTEPE: 8 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

16- YENİ MALATYASPOR: 9 PUAN

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