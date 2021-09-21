İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 9. hafta)

Süper Lig'de 9. hafta maçları nefesleri kesti. Günün ilk maçında Göztepe Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 ile geçerken, 16.00'da başlayan maçlarda Karagümrük İzmir'de Altay'ı 1-0 mağlup etti. Haftanın kritik maçlarından biri olan Galatasaray Konyaspor maçında kazanan 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu. İşte güncel puan durumu...