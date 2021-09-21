24 Eylül 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 7. hafta)

Süper Lig'in 7. haftası İzmir'de oynanan Altay - Beşiktaş maçıyla başladı. Sakatlıkları nedeniyle birçok oyuncusundan yararlanamayan Kara Kartal, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 21:55
ABONE OL
  • 1
  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 1 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

19- GİRESUNSPOR: 1 PUAN

  • 3
  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

18- BAŞAKŞEHİR: 3 PUAN

  • 4
  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

17- ANTALYASPOR: 5 PUAN

  • 5
  • 20
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 7. hafta

16- KASIMPAŞA: 5 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör