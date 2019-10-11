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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız, H Grubu'nda çıktığı 7. karşılaşmada Arnavutluk'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmada milliler rakibini Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. İşte A Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda puan durumu...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:58
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