12 Ekim 2019, Cumartesi

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız, H Grubu'nda çıktığı 7. karşılaşmada Arnavutluk'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmada milliler rakibini Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. İşte A Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda puan durumu...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:58
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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 7. karşılaşmalar bu akşam oynandı.

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar, Arnavutluk Milli Takımı'nı ağırladı.

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Milliler, 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 3 puanı kazandı ve liderliğini korudu.

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 GRUBU'NDA PUAN DURUMU

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

1- Türkiye 18

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