İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mız, H Grubu'nda çıktığı 7. karşılaşmada Arnavutluk'u Ülker Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmada milliler rakibini Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. İşte A Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda puan durumu...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:53 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





