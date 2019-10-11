Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da yerini aldı. İşte o anlar ve maçtan diğer kareler...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





