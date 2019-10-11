12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da yerini aldı. İşte o anlar ve maçtan diğer kareler...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 23:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 23:53
  • 1
  • 64
Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

  • 2
  • 64
Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

  • 3
  • 64
Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.

  • 4
  • 64
Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu.

  • 5
  • 64
Türkiye-Arnavutluk maçında Aziz Yıldırım detayı

Orta sahada, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu görev yaparken, hücumda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sahaya çıktı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör