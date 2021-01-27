Sörloth'tan şok sözler! "Türkiye'de taktik yok"

"ARTIK TAKIMA DAHA FAZLA UYUM SAĞLADIM"

"Son iki maçta 90 dakika süre aldım. Bu çok iyiydi. 90 dakika boyunca sahada kalınca kendinizi daha iyi gösterme ve takım arkadaşlarını anlama şansınız oluyor. Bu benim için özellikle önemli. Orta saha oyuncuları ve kanat oyuncularıyla aramda daha iyi bir uyum olmaya başladı."