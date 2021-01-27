27 Ocak 2021, Çarşamba

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Sörloth'tan şok sözler! "Türkiye'de taktik yok"

Trabzonspor'dan Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth flaş açıklamalarda bulundu. İşte yıldız ismin çarpıcı Süper Lig sözleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2021 19:37 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 19:45
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Sörloth'tan şok sözler! Türkiye'de futbol yok

Sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'daki tecrübelerini ve Türk ile Alman futbolu arasındaki farkları anlattı. İşte Sörloth'un sözleri...

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Sörloth'tan şok sözler! Türkiye'de futbol yok

"HEP KOMEDİ FİLMLERİ SEÇERİM"

"Sahada çoğu zaman ciddi görünürüm. Çünkü, motiveyimdir. Ancak, saha dışında sürekli gülen biriyim. Kız arkadaşım, ailem ve arkadaşlarımla hep keyifli vakit geçiririm. Film seçecek olsam hep komedi filmleri ve stand-up gösterileri izlerim. Sonuç olarak günlük hayatımda gülmeyi çok seven biriyim."


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Sörloth'tan şok sözler! Türkiye'de futbol yok

"MAINZ MAÇINDA EKSİK OLAN ŞEY..."

"Açıkçası mağlubiyetler çok zor. Mainz maçında da böyleydi. Mainz maçında çok dersler çıkaracağız. Favori olduğumuz maçlarda sorun yaşamadan 3 puana ulaşabilmeliyiz. 1-0'dan sonra oyunu kontrol edip 2-0 yapmalıydık. Mainz maçında eksik olan şey 'öldürücü içgüdü'ye sahip olamamaıktı.

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Sörloth'tan şok sözler! Türkiye'de futbol yok

Normalde mükemmel savunma yaparız. Ancak, Mainz maçı çok komplikeydi. Çünkü yorulmadan uzun top oynadılar. Bizim uzun toplarda başarı şansı vermememiz, ikinci topları almamız çok önemliydi. Mainz'a karşı bunu başaramadık."

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Sörloth'tan şok sözler! Türkiye'de futbol yok

"ARTIK TAKIMA DAHA FAZLA UYUM SAĞLADIM"

"Son iki maçta 90 dakika süre aldım. Bu çok iyiydi. 90 dakika boyunca sahada kalınca kendinizi daha iyi gösterme ve takım arkadaşlarını anlama şansınız oluyor. Bu benim için özellikle önemli. Orta saha oyuncuları ve kanat oyuncularıyla aramda daha iyi bir uyum olmaya başladı."

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