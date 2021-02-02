02 Şubat 2021, Salı

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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı ara transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ile anılan Boupendza transferiyle ilgili konuşurken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 02.02.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 09:17
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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

Bordeaux kulübünden kiralık olarak geçen sezon Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'de forma giyen Aaron Boupendza, ayrıca Fransa'da 3. ve 2. liglerde oynadı.

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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

O ana kadar kimsenin tanımadığı 24 yaşındaki Gabonlu forvet, Süper Lig'e damgasını vurarak 19 maçta 15 golle krallık koltuğuna oturdu.

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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

İşte Fanatik'e konuşan Aaron Boupendza'nın açıklamaları:

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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

Futbolculuk kariyerin nasıl başladı?

"Babam Urbain Boupendza ve amcalarım futbol oynamışlardı. Babamı örnek aldım. O da forvetti. Onun gerçekleştirmediği hayalleri gerçekleştirmek ve çok başarılı olmak istiyorum. 11 yaşında beni, futbol okuluna gönderdi. 2016'da Gabon Milli Takımı'nda oynamaya başladım ve sonrasında Fransa kariyerim başladı."


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Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

Geç keşfedildiğini düşünüyor musun?

"Üst düzey bir ligde oynama şansımı, Hatay sayesinde yakaladım. Fransa dönemimde sürekli kiralık oynadığım için adaptasyon sorunu çektim. Bu da ilerlememi yavaşlattı. Hatay'a gelmemle birlikte burada çok iyi karşılanmam, hem başarılı olmamı hem de uyum sürecinin kısa sürmesini sağladı."

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