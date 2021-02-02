Boupendza'dan transfer ve Mesut Özil sözleri!

Futbolculuk kariyerin nasıl başladı?

"Babam Urbain Boupendza ve amcalarım futbol oynamışlardı. Babamı örnek aldım. O da forvetti. Onun gerçekleştirmediği hayalleri gerçekleştirmek ve çok başarılı olmak istiyorum. 11 yaşında beni, futbol okuluna gönderdi. 2016'da Gabon Milli Takımı'nda oynamaya başladım ve sonrasında Fransa kariyerim başladı."



