13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea 14 Ağustos'ta saat 22.00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğini yaptığı Vodafone Park'ta karşılaşacak. İki İngiliz kulübünün karşılaşacağı dev finalin değeri tam 1 milyar 842 milyon Euro olacak. Birçok ülkede canlı yayınlanacak maç İstanbul'un tanıtımına ciddi katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 12:00
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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelenin toplam değeri 1 milyar 842 milyon Euro olacak.

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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

UEFA Süper Kupa maçında iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, yarın Beşiktaş Park'ta kupayı kazanmak için mücadele edecek. Takımların piyasa değerlerine bakıldığı zaman Kırmızılıların, Mavilere karşı üstünlüğü bulunuyor.

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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

Transfermarkt verilerine göre geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Liverpool'un futbolcularının toplam değeri yalaşık 1 milyar Euro olarak belirlenmiş bulunuyor.

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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea'nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon Euro olarak gösterildi.

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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

SAHANIN EN DEĞERLİSİ SALAH OLACAK!

Liverpool'da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon Euro), Sadio Mane (120 milyon Euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon Euro) olarak yer alırken, Chelsea'de ise N'Golo Kante (100 milyon Euro), Jorginho (65 milyon Euro) ve Kepa (60 milyon Euro) piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

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