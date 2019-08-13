İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final

SAHANIN EN DEĞERLİSİ SALAH OLACAK!

Liverpool'da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon Euro), Sadio Mane (120 milyon Euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon Euro) olarak yer alırken, Chelsea'de ise N'Golo Kante (100 milyon Euro), Jorginho (65 milyon Euro) ve Kepa (60 milyon Euro) piyasa değeriyle dikkat çekiyor.