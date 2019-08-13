13 Ağustos 2019, Salı
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İstanbul’da 1 milyar 842 milyon Euro değerinde final
44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea 14 Ağustos'ta saat 22.00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğini yaptığı Vodafone Park'ta karşılaşacak. İki İngiliz kulübünün karşılaşacağı dev finalin değeri tam 1 milyar 842 milyon Euro olacak. Birçok ülkede canlı yayınlanacak maç İstanbul'un tanıtımına ciddi katkı sağlayacak.
Giriş Tarihi: 13.08.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 12:00
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