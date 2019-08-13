13 Ağustos 2019, Salı
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Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay sözler!
Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, eski teknik direktörü Zinedine Zidane ve Barcelona'lı yıldız Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ronaldo'nun o sözleri...
Giriş Tarihi: 13.08.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 17:04
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