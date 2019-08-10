10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus'ta forma giyen temsilcimiz Merih Demiral, maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda oyuna daihl olan Merih Demiral ile Atletico'nun golcüsü Diego Costa arasında tansiyon yükseldi. Merih ile Costa arasında yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı.
Giriş Tarihi: 10.08.2019 21:23
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