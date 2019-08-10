10 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus'ta forma giyen temsilcimiz Merih Demiral, maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda oyuna daihl olan Merih Demiral ile Atletico'nun golcüsü Diego Costa arasında tansiyon yükseldi. Merih ile Costa arasında yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı.

Giriş Tarihi: 10.08.2019 21:23
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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

İki dünya devi Atletico Madrid ile Juventus, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.

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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

Sezon öncesi son provalarını yapan iki ekibin karşılaşması oldukça zorlu geçti.

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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

İki takımda sahaya ideale yakın kadrolarıyla çıktı.

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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

Juventus'ta forma giyen Milli oyuncumuz Merih Demiral, maça yedek başladı.

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Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

Atletico Madrid, Juventus'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

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