04 Mart 2019, Pazartesi
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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), İskoçya'daki toplantıda elle oynamadan, teknik direktörlere kırmızı karta kadar birçok konuda yeni kararlar aldı. Bu yenilikler Haziran ayından sonra devreye girecek. İşte madde madde o değişiklikler...
Giriş Tarihi: 04.03.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 10:38
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