04 Mart 2019, Pazartesi

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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), İskoçya'daki toplantıda elle oynamadan, teknik direktörlere kırmızı karta kadar birçok konuda yeni kararlar aldı. Bu yenilikler Haziran ayından sonra devreye girecek. İşte madde madde o değişiklikler...

Giriş Tarihi: 04.03.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 10:38
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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) çok önemli kural değişikliklerine imza attı. FIFA yetkililerinin de yer aldığı İskoçya'daki toplantı sonunda elle oynama, oyundan çıkma, serbest vuruş, sarı ve kırmızı kartlar için yeni kararlar alındı. Kurallar, Haziran ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra geçerli olacak. İşte önemli değişiklikler:

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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

1- Maçlarda eli omuz hizasından yüksekte olan oyuncular, topun ele ya da kola çarpması durumunda kazara olmasına bakılmaksızın 'Elle oynamış' sayılacak. Ancak kayarak topa müdahale etmek isteyen futbolcunun yerdeki destek koluna çarpan top, 'El var' sayılmayacak.

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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

2- Top eğer hücumdaki bir futbolcunun eline kazara çarparak gol olursa ya da bu çarpma avantaj sağlarsa 'El var' kararı çıkacak. Ancak bu top, kazara savunma oyuncusuna çarparsa oyun devam edecek.

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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

3- Eğer top hakeme çarpar ve bu gol ya da avantajlı bir duruma neden olursa, hakem derhal oyunu durdurarak hava atışı yapacak.

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IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

4- Teknik direktörü tarafından oyundan alınan bir futbolcu artık yavaş adımlarla oyundan çıkamayacak. IFAB'ın açıkladığı kurala göre artık oyuncular en yakın çizgiden oyun dışına çıkmak zorunda kalacak.

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