04 Mart 2019, Pazartesi
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Futbola yeni kurallar geliyor
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda değişen kuralları açıkladı... Yeni kurallar 1 haziran 2019 tarihinde itibaren geçerli olacak...
04.03.2019
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