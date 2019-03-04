Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Haberde, Ozan'ın Bundesliga'da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic'in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi. Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak'ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.