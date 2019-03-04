04 Mart 2019, Pazartesi
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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!
Stuttgart'ın sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak'ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 15:18
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