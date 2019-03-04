04 Mart 2019, Pazartesi

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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Stuttgart'ın sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak'ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 15:18
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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), Stuttgart'ın sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak'ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.

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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Sky Sport'un internet sitesinde "Kabak Hannover 96'ya karşı Bundesliga'da tarih yazdı." başlığıyla verilen haberde, Ozan'ın Bundesliga'da attığı iki golle tarih kitaplarında yerini aldığı belirtildi.

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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Haberde, Ozan'ın Bundesliga'da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic'in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi. Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak'ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.

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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Ozan'ın bu unvanı 1992-1993 sezonunda Karlsruhe'nin Bochum ile 2-2 berabere kaldığı maçta 19 yaş ve 89 günlükken iki gol atan Jens Nowotny'den aldığı belirtilen haberde, Türk futbolcunun Stuttgart Kulübünün yöneticisi Thomas Hitzelsperger tarafından da övüldüğü kaydedildi.

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Almanya, Ozan Kabak'ı konuşuyor: Tarih yazdı!

Hitzelsperger, Ozan'ın yaşına göre çok ağırbaşlı olduğunu aktararak, "Onun ne kadar olgun olduğuna şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu. Stuttgarter Nachrichten gazetesinin "Ozan Kabak, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti." başlığıyla duyurduğu haberde, 18 yaşındaki futbolcunun "maçın oyuncusu" sıfatını hak ettiği belirtildi.

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