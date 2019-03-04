04 Mart 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
-7 derecede oynanan maç tarihe geçti
ABD'de Colorado Rapids ile Portland Timbers'ı bir araya getiren maç MLS tarihine geçti. -7 derecede oynanan maçta Colorado Rapids Andre Shinyashiki'yle 90+4'te bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi.
Giriş Tarihi: 04.03.2019 08:53 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 10:03
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı