31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da, taraftarların ve teknik adamların yüzleri gülüyor. İki takımda da gönderilmek istenen oyuncularla büyük ölçüde yollar ayrılırken, eksik bölgeler yeni transferlerle güçlendirildi. Ancak UEFA kuralları gereği iki takımı da zor kararlar bekliyor...

Giriş Tarihi: 31.01.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 19:34
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Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

Spor Toto Süper Lig'de 19 hafta sonunda ligde 2. sırada bulunan Galatasaray ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe'yi UEFA'da zor bir karar bekliyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

Transfer dönemini etkili bir biçimde kullanan iki dev kulüp de kadrosundaki eksikleri büyük ölçüde tamamladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

İki takım da ara transfer döneminde 5'er transfer yaptı.

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Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

Fatih Terim çok istediği forvet transferlerine kavuşurken, Ersun Yanal da orta sahasını ve defans hattını güçlendirdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

Deneyimli teknik adamların yüzü her ne kadar güldüyse de, UEFA kuralları gereği sıkıntılı günler kapıda.

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