Fenerbahçe ve Galatasaraya UEFA şoku!

31 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a UEFA şoku!
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray'da, taraftarların ve teknik adamların yüzleri gülüyor. İki takımda da gönderilmek istenen oyuncularla büyük ölçüde yollar ayrılırken, eksik bölgeler yeni transferlerle güçlendirildi. Ancak UEFA kuralları gereği iki takımı da zor kararlar bekliyor...
Giriş Tarihi: 31.01.2019 19:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 19:34
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