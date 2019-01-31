31 Ocak 2019, Perşembe

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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 14:27
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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Beşiktaşlı futbolcular, Kırgızistan'dan gelen minik futbolcularla...

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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun.

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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Fellaini Çin'e gidiyor.

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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Hasan Ali sıkı çalışıyor.

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Sosyal medya gündemi (31 Ocak 2019)

Dybala, Atalanta maçından bir kare paylaştı.

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