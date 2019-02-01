01 Şubat 2019, Cuma
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Ara transferin en pahalı 11 ismi
Süper Lig 2018-19 sezonu ara transfer döneminde kulüpler takımlarını güçlendirmek için transferde gözünü kararttı! 'Gelmez' denen isimler geldi, 'Ayrılmaz' denen oyuncular yolları ayırdı...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:09
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