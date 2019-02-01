01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ara transferin en pahalı 11 ismi

Süper Lig 2018-19 sezonu ara transfer döneminde kulüpler takımlarını güçlendirmek için transferde gözünü kararttı! 'Gelmez' denen isimler geldi, 'Ayrılmaz' denen oyuncular yolları ayırdı...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:09
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Ara transferin en pahalı 11 ismi

Spor Toto Süper Lig'de uçaklar peş peşe indi, bombalar arka arkaya patladı! İşte ara transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı transferler...

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Ara transferin en pahalı 11 ismi

Sadık Çiftpınar
Fenerbahçe
750 bin euro

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Ara transferin en pahalı 11 ismi

Tobias Heintz
Kasımpaşa
800 bin euro

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Ara transferin en pahalı 11 ismi

Burak Yılmaz
Beşiktaş
900 bin euro

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Ara transferin en pahalı 11 ismi

Gabriel Obertan
BB Erzurumspor
1 milyon euro

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