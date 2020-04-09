11 Nisan 2020, Cumartesi

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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

Tüm dünyada corona virüsü salgını hayatı olumsuz yönde etkilerken, futbolda transfer borsası şimdiden hareketlenmeye başladı. Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmesi bekleniyor. İşte sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcular...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 11:15
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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

Futbol durma noktasına gelmiş olsa da transfer söylentileri her zaman devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler.

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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmeleri bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu isimleri de oldukça cezbedici.

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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

THOMAS MEUNİER (PSG)

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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

WİLLİAN (CHELSEA)

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İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek birbirinden önemli yıldızlar

DRİES MERTENS (NAPOLİ)

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