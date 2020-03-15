15 Mart 2020, Pazar
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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı
Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de yorumlarda bulunan Dilmen, haziran ayında başlayacak olan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen EURO 2020 ile ilgili de konuştu.
Giriş Tarihi: 15.03.2020 23:04
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