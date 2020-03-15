EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de yorumlarda bulunan Dilmen, haziran ayında başlayacak olan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen EURO 2020 ile ilgili de konuştu.