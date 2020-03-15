15 Mart 2020, Pazar

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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili de yorumlarda bulunan Dilmen, haziran ayında başlayacak olan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen EURO 2020 ile ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 15.03.2020 23:04
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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

Öte yandan Dilmen, koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddia edilen EURO 2020 turnuvasıyla alakalı flaş bir yorum yaptı.

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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."

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EURO 2020 ertelenecek mi? Rıdvan Dilmen açıkladı

"Kevin N'Koudou 25 yaşında, oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu. Ancak Kevin N'Koudou'nun neden Tottenham'da oynayamadığını anladım."

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