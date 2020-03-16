16 Mart 2020, Pazartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (26. hafta)
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta bugün oynanan Antalyaspor - Sivasspor maçıyla sona erdi. Zirve yarışını ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarında kazanan çıkmazken Şampiyonluk yolunda ilerleyen Sivasspor Antalyaspor deplasmanında puan kaybetti. Bitime 7 maç kala şampiyonluk yarışı kızıştı. İşte güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 16.03.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 22:15
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