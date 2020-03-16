16 Mart 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (26. hafta)

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26. hafta bugün oynanan Antalyaspor - Sivasspor maçıyla sona erdi. Zirve yarışını ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarında kazanan çıkmazken Şampiyonluk yolunda ilerleyen Sivasspor Antalyaspor deplasmanında puan kaybetti. Bitime 7 maç kala şampiyonluk yarışı kızıştı. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 22:15
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

18- Kayserispor 22 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

17- Ankaragücü 23 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

16- Rizespor 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

15- Yeni Malatya 25 PUAN

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