27 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:02
  • 1
  • 26
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

  • 2
  • 26
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

  • 3
  • 26
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

  • 4
  • 26
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Allianz Arena'yı andırıyor
Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.

  • 5
  • 26
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör