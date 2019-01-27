2016da Emiliano Salayı çok istedik

2016 yılında Alanyaspor Süper Lig'e yükseldiğinde Sala'yı almak için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve anlaşmaya vardıklarını belirten Çavuşoğlu, "Çok efendi bir çocuktu ve futbolcu olarak da aradığımız özelliklere sahipti, çok süratliydi" dedi.