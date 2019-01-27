2016da Emiliano Salayı çok istedik

27 Ocak 2019, Pazar
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"2016'da Emiliano Sala'yı çok istedik"
Cardiff'e transfer olduktan sonra bindiği uçakla kaybolan Arjantinli Emiliano Sala'nın haberine en çok üzülenlerden biri de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu.
Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:04
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