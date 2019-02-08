Erman Toroğlu: Amiraller battı

Dediler ki, "Biz kulüpler olarak Digitürk'e para kazandırıyoruz, sizin yorumcunuz bizi kötülüyor, bunu kovun." Kovdular. Aziz Yıldırım ile birlikte Ertan Özerdem toplantı yaptılar birlikte. Erman Toroğlu gidecek, Türk futbolu kurtulacak.

Ne oldu, hep terse geldik, Türk futbolu batağa girdi.