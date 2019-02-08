08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde yangın!

Brezilya'nın önemli kulüplerinden Flamengo'nun Rio'daki tesislerinde facia yaşandı.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 13:55
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Brezilyanın önemli kulüplerinden Flamengonun tesislerinde yangın!

Flamengo kulübünün Rio'da bulunan antrenman tesislerinde bu sabah çıkan yangın sonucunda 14-17 yaş grubunda olduğu belirtilen 10 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilyanın önemli kulüplerinden Flamengonun tesislerinde yangın!

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında kurtarılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

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Brezilyanın önemli kulüplerinden Flamengonun tesislerinde yangın!

Olay yerinden ilk fotoğraflar...

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Brezilyanın önemli kulüplerinden Flamengonun tesislerinde yangın!
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Brezilyanın önemli kulüplerinden Flamengonun tesislerinde yangın!
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