08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'ya ait

Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 09:08
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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Salaya ait

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

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