27 Kasım 2020, Cuma

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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında dünyaya veda eden Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armanda Maradona, son yolculuğuna uğurlandı. Ülkesinde anne ve babasının yanına defnedilen efsaneyi uğurlayan hayranları gözyaşlarına hakim olamadı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:58
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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.

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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!

30 Ekim'de 60. doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.

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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!

İşte hüzün dolu vedadan dikkat çeken o kareler...

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Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı!
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