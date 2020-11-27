Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

Son dakika transfer haberi: İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Serie A ekibi ile maaş konusunda anlaşmaya varamayan milli yıldız için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. Hakan Çalhanoğlu için son olarak Premier Lig ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte o kulüp ve tüm detaylar...