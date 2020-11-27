27 Kasım 2020, Cuma

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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

Son dakika transfer haberi: İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Serie A ekibi ile maaş konusunda anlaşmaya varamayan milli yıldız için birçok kulüp sıraya girmiş durumda. Hakan Çalhanoğlu için son olarak Premier Lig ekibinin devreye girdiği öğrenildi. İşte o kulüp ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 19:54
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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

İtalya Serie A ekibi Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

Maaş konusunda takımı ile bir türlü anlaşma sağalayamayan yıldız futbolcu için transfer iddiaları da artmaya başladı.

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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

26 yaşındaki oyuncunun adı Juventus, Atletico Madrid ve Inter'le de anılıyordu.

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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

MANCHESTER UNITED ÇOK YAKIN

Alman basının iddiasına göre; Premier Lig devi Manchester United Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

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Hakan Çalhanoğlu transferini duyurdular! Premier Lig devi...

United, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini yaz aylarında yapmıştı. Haberde milli orta sahanın gelecek sezon Old Trafford'da olma ihtimalinin yüzde 90 olduğu duyuruldu.

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