25 Şubat 2020, Salı
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Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...
Geçtiğimiz ay Los Angeles'ta yaşanan helikopter kazasında kızı Gigi Bryant ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, 13 yaşında hayata gözlerini yuman kızı Gigi için "Benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım. Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı. Kobe, Gigi'mize iyi bak." dedi. Törende söz alan ve tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri kabul edilen Michael Jordan, Vanessa Bryant'ın zor anlarından yanında olurken, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kobe Bryant için düzenlenen anma töreninden kareler...
Giriş Tarihi: 25.02.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 01:03
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