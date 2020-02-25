Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

Vanessa Bryant konuşmasında Kobe için, "Kobe'yi sadece inanılmaz bir basketbol oyuncusu olarak göremedim. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti. O benim her şeyimdi. Gigi, benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım" ifadelerini kullandı.