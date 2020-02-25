25 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

Geçtiğimiz ay Los Angeles'ta yaşanan helikopter kazasında kızı Gigi Bryant ile birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için Staples Center'da anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, 13 yaşında hayata gözlerini yuman kızı Gigi için "Benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım. Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları birlikte evimizden aldı. Kobe, Gigi'mize iyi bak." dedi. Törende söz alan ve tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri kabul edilen Michael Jordan, Vanessa Bryant'ın zor anlarından yanında olurken, konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Kobe Bryant için düzenlenen anma töreninden kareler...

Giriş Tarihi: 25.02.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 01:03
  • 1
  • 38
Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

NBA'de Kobe Bryant'ın Lakers forması altında tarihi başarılara imza attığı Staples Center, bu kez dünya yıldızının anma töreni için kapılarını basketbolun önemli isimlerine açtı.

  • 2
  • 38
Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

26 Ocak'ta hayatını kaybeden Kobe ve kızı Gianna'nın forma numaraları ile anlamlanan 24.02.2020'de Staples Center, oldukça duygusal bir törene ev sahipliği yaptı.

  • 3
  • 38
Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

Birçok NBA yıldızı, ünlü sporcular ve taraftarlar; tören için Staples Center'a akın etti.

  • 4
  • 38
Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

Törende en zor anlar ise Kobe'nin eşi, Gianna'nın annesi Vanessa Bryant'ın kürsüye çıkmasıyla oldu. Tüm salon, kendisi sahneye çıkarken ayağa kalkarak alkışlayıp Vanessa'ya destek oldu.

  • 5
  • 38
Kobe Bryant'ın anma töreninde duygusal anlar! Michael Jordan...

Vanessa Bryant konuşmasında Kobe için, "Kobe'yi sadece inanılmaz bir basketbol oyuncusu olarak göremedim. Kobe ve ben 17 yaşımdan itibaren birlikteydik. O inanılmaz bir eşti. O benim her şeyimdi. Gigi, benim gün ışığımdı. Her günümü aydınlatan, gün ışığım" ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör