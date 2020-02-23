Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Halil Umut Meler'in hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.