23 Şubat 2020, Pazar

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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

Süper Lig'de hangi hakemin hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz? Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası Halil Umut Meler'in hangi takımı tuttuğu merak konusu oldu. Türkiye futbolunda hakemlerin tuttukları takımlar her daim tartışılan bir konu olmuştur. Şimdi gelin hangi hakemin hangi takımı tuttuklarına bir bakalım.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 22:08 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 22:32
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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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Dev derbinin hakemi bakın hangi takımı tutuyor? Halil Umut Meler...

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