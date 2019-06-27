27 Haziran 2019, Perşembe
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Deniz Türüç transferini kendi açıkladı! 10 milyon euro...
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç, yeni sezon öncesinde flaş bir karar verdi ve transfer bombasını patlattı. Kayserispor yönetiminin transfer için izin verdiği Deniz Türüç yaptığı açıklamada, 10 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeli ve transferine dair süreçle ilgili resmen patladı. İşte o sözler:
Giriş Tarihi: 27.06.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 16:20
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