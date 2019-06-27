27 Haziran 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Olympique Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, sosyal medya hesabıdan paylaştığı video ile sürpriz bir takımın antrenman sahasında görüldü.
Giriş Tarihi: 27.06.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 11:16
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"