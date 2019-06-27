27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Olympique Marsilya'da geçiren 28 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, sosyal medya hesabıdan paylaştığı video ile sürpriz bir takımın antrenman sahasında görüldü.

Giriş Tarihi: 27.06.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 11:16
  • 1
  • 9
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Transfer döneminin gözde isimlerinden İtalyan golcü Mario Balotelli'nin yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.

  • 2
  • 9
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

30 Haziran itibarıyla serbest kalacak olan yıldız futbolcunun adı bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

  • 3
  • 9
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Golcü oyuncun talep ettiği maaşın yüksek olması nedeniyle kulüpler transferine temkinli yaklaşsa da bonservisi elinde olması nedeniyle cazip bir transfer olarak görünüyor.

  • 4
  • 9
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak İtalyan ekibi Brescia'nın antrenmanında görüntülendi.

  • 5
  • 9
Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...

Üzerinde son oynadığı kulüp olan Olympique Marsilya forması olan Balotelli, sosyal medya hesabı üzerindenfiziksel olarak hazırlıklarını sürdürdüğü bir video paylaştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör