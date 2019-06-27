27 Haziran 2019, Perşembe
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Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...
Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Gaziantepspor, son yıllarda borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen kırmızı-siyahlı kulüpte geçmişten günümüze birçok futbolcunun maçlar için hazırlandığı Celal Doğan Tesisleri şimdilerde çürümeye terk edilmiş durumda.
Giriş Tarihi: 27.06.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 17:09
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