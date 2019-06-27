Gaziantepspor'un harabeye dönen tesislerinde dikkat çeken görüntü: Cenk Tosun...

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla mücadele eden Gaziantepspor, borçları nedeniyle 2 yılda Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e kadar düştü. Geçtiğimiz yıllarda başarılarının yanı sıra Türk futboluna kazandırdığı yıldızlarla da dikkat çeken Gaziantep temsilcisinin maçlara hazırlandığı, kamp yaptığı hatta bazı futbolcuların da kaldığı Celal Doğan Tesisleri' ise çürüyor.