Merih Demiral aslında hangi takımı tutuyor? Çok şaşıracaksınız

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 yolunda emin adımlarla ilerliyor. H Grubu'nun lideri Ay-yıldızlılar, son olarak Fransızlar ile karşı karşıya gelmiş ve sahdan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak büyük bir adım atmıştı. Bu maçın kahramanlarından biri hiç kuşkusuz Merih Demiral olmuştu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Merih Demiral, bonservis bedelini şimdiden 50 milyon euroya katladı. Peki Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirilen Merih Demiral'ın çocuk yaşlarında hangi takımı tuttuğunu biliyor muydunuz? Merih Demiral'ın hikayesi sizi çok şaşırtacak.